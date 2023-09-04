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Татарстанцам напомнили о правилах сбора валежника осенью
Бесплатно собирать валежник в лесах Татарстана этой осенью могут все желающие, но при соблюдении ряда условий. При этом нарушители законодательства могут заработать штрафы. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза Татарстана.
«Под валежником понимаются остатки стволов деревьев, сучьев, лежащие на земле и образовавшиеся вследствие естественного отмирания или повреждения деревьев. Порядок сбора валежника регулируется законом „Об использовании лесов в Республике Татарстан“», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что заготовка валежника возможна в течение всего года путем сбора лежащих на земле стволов деревьев или их частей, «не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и образовавшихся в результате естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале».
«Заготовка валежника осуществляется без проведения рубок лесных насаждений, исключительно ручным способом с применением инструментов, приспособлений и механизмов, приводимых в использование ручной силой», — подчеркнули в пресс-службе.
При этом собранный валежник можно использовать только для собственных нужд. За нарушение правил предусмотрено административное наказание.
«Можно получить штраф, если срубить дерево. Даже если оно сухое, но еще стоит и корневая система целостная, будет штраф», — сообщили в ведомстве.
Лесники Татарстана регулярно проводят патрули и рейды для предупреждения и выявления незаконных рубок лесных насаждений и других нарушений лесного законодательства.
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