Татарстанцам напомнили о правилах обращения с газовыми приборами

В Татарстане за сутки зафиксировали два случая неправильного подключения водонагревательных газовых колонок – в Казани и Альметьевске. Как следствие, во внутридомовой газопровод полилась вода, а газоснабжение в доме пришлось отключить, сообщили в Государственной жилищной инспекции Татарстана.

«"Мастерам" придется возместить газовикам стоимость аварийных работ, газа, потерянного в процессе вскрытия труб, газовых труб, которые приходится менять в случае образования ледовых пробок. И еще в перспективе административная ответственность – штраф, который с прошлого года увеличился в 5 раз», – отметили в ГЖИ.

Кроме того, в Бугульме из-за неосторожного обращения с газовыми приборами ребенок 2021 года рождения и его мать отравились газом. Их госпитализировали в больницу. При обследовании квартиры эксперты обнаружили, что в квартире не было кухонной двери, а дымоотводящая труба на проточном водонагревателе негерметична.

«Жилинспекция Республики напоминает: в квартирах с газовыми плитами и колонками категорически нельзя снимать кухонную дверь и тем более объединять ее с комнатой. Специалистами система вентиляции продумана таким образом, чтобы в случае утечки газ мог удаляться через нее и не попадал в другие комнаты. Также не стоит ради красоты заменять деревянные окна на пластиковые, чтобы не нарушать естественную циркуляцию воздуха», – заключили в жилинспекции.