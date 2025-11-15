Татарстанцам напомнили о правилах безопасности в гололед и сильный ветер

Ночью и утром 16 ноября в Татарстане ожидаются сильные осадки: дождь, переходящий в мокрый снег. Местами прогнозируются гололед, порывы ветра до 16-21 м/с. Температура опустится до 0..-5°, на дорогах образуется гололедица и снежная каша.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Рекомендуется держаться подальше от шатких конструкций и линий электропередач, убрать предметы с балконов, а на улице передвигаться не торопясь, в удобной нескользящей обуви.

Водителям следует соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными при ухудшении видимости.