Татарстанцам напомнили о правилах безопасности на дорогах в туман

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике и в Казани в воскресенье, 7 декабря.

По данным синоптиков, в ночные и дневные часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

Пешеходам важно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.