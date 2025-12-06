news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 декабря 2025 13:33

Татарстанцам напомнили о правилах безопасности на дорогах в туман

Читайте нас в
Телеграм

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике и в Казани в воскресенье, 7 декабря.

По данным синоптиков, в ночные и дневные часы местами возможен туман, ухудшающий видимость на дорогах.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

Пешеходам важно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям необходимо снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

Канал Владимира Путина стал первым сообществом с миллионом подписчиков в МАХ

5 декабря 2025
Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

Рустам Минниханов: Важно не только увеличить турпоток, но и создать условия для туристов

5 декабря 2025