news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 29 ноября 2025 12:50

Татарстанцам напомнили о правилах безопасности на дорогах в гололед

Читайте нас в
Телеграм

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике и в Казани в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, в ночные и дневные часы местами ожидается туман, на дорогах возможен гололед.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы. Важно следить за детьми, оказывать помощь больным и пожилым родственникам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025