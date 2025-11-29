Татарстанцам напомнили о правилах безопасности на дорогах в гололед

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в республике и в Казани в воскресенье, 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным синоптиков, в ночные и дневные часы местами ожидается туман, на дорогах возможен гололед.

Главное управление МЧС России по РТ призывает жителей республики быть крайне осторожными. Для перехода проезжей части желательно использовать надземные или подземные пешеходные переходы. Важно следить за детьми, оказывать помощь больным и пожилым родственникам.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь за помощью по телефонам экстренных служб.