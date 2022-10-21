Татарстанцам напомнили о необходимости уплатить налоги – сделать это можно в один клик

До 1 декабря татарстанцам необходимо заплатить налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог и в отдельных случаях налог на доходы физических лиц, напоминает УФНС России по РТ. Сделать это можно в один клик, не выходя из дома.

Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений проводится с начала сентября продлится по октябрь включительно. Однако татарстанцы могут не дожидаться налогового уведомления по почте, а воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте ФНС России с любого компьютера или телефона.

В этом же сервисе можно в режиме онлайн получить информацию о своих объектах налогообложения, на основе которых налоговые органы исчисляют имущественные налоги.

Для проверки данных своих объектов налогообложения необходимо зайти в свой личный кабинет в раздел «Имущество». В этом сервисе можно в случае необходимости сообщить о несоответствии данных о своем имуществе.

После получения обращения от налогоплательщика сотрудники налогового органа направят запрос в регистрирующие органы для уточнения информации и актуализируют данные.

Чтобы пользоваться возможностями Личного кабинета необходимо в любом налоговом органе получить регистрационную карту, содержащую логин и пароль, либо воспользоваться учетной записью портала госуслуг.