Татарстанцам напомнили о начислении пеней за просрочки по налогам

С 3 декабря граждане, не уплатившие налоги в установленные сроки, считаются должниками. За каждый день просрочки им начисляются пени, напомнили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой инспекции по Татарстану.

Таким образом, сумма долга увеличивается ежедневно. Это касается имущественного налога, на траспортные средства и земельные участки. Кроме того, при взыскании налога в судебном порядке, должнику также придется уплатить госпошлину и исполнительский сбор в размере 7% от суммы задолженности. Приставы могут наложить запрет на отчуждение имущества, а если у гражданина есть счета в банках, то необходимая сумма может быть списана с них по судебному решению.

Долг может быть списан и работодателем за счет удержания из зарплаты на основании судебного акта.

В управлении напомнили, что при наличии неуплаченных налогов должника могут не выпустить за пределы России. «Особенно важно для жителей Татарстана осознавать, что наличие налоговой задолженности может стать препятствием для получения государственных услуг, включая социальные меры, доступные только при отсутствии долгов», — говорится в сообщении.

Проверить наличие задолженности можно в личном кабинете на сайте ФНС РФ либо в мобильном приложении «Налоги ФЛ».