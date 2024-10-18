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Общество 18 октября 2024 16:26

Татарстанцам напомнили о мерах безопасности во время сильного тумана

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Сегодня вечером и до утра следующего дня на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ напомнило о правилах безопасности во время непогоды.

При движении во время тумана на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Пешеходам необходимо соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Следует избегать резких торможений. При необходимости остановки скорость нужно снижать плавно, чтобы автомобили, движущиеся за вами, успели среагировать.

По возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния.

#предупреждение о тумане
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