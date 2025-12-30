news_header_top
Происшествия 30 декабря 2025 12:00

Татарстанцам напомнили о мерах безопасности во время метели

В ближайшие сутки в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до одного – двух километров. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует быть крайне осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Для перехода проезжей части используйте по возможности только надземные и подземные пешеходные переходы. Не следует прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и линиями электропередачи.

При возникновении угрозы жизни, здоровью или имуществу следует звонить по телефону 112.

