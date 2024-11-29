Татарстанцам напомнили о литературных конкурсах в республике

В Татарстане проводится литературный конкурс патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом». О нем и других книжных премиях в республике рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Все, что связано с литературой, вечно. Очень правильно говорят, что если на пути человека встречается книга, то у него точно на одного учителя в этой жизни больше. Сегодня мы встречались с писателями Республики Татарстан, с молодыми людьми, которые пробуют себя в литературе, прозе. Эти встречи правда впечатлили – на сегодняшний день интерес к слову очень большой. В эпоху развития искусственного интеллекта правда важно помнить, что ничто не заменит человеческое слово, эмоцию. Тут на помощь человечеству приходит литература», – прокомментировала заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев рассказал об открытии литературного конкурса патриотической направленности «Геройлар янәшәдә» – «Герои рядом». По его словам, мероприятие проводится в целях продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотизма. К участию в конкурсе принимаются литературные произведения, написанные с 2022 года, отражающие самоотверженность, доблесть, героизм и патриотизм уроженцев Татарстана в ходе решения задач специальной военной операции.

Заявки на участие принимаются до 31 марта 2025 года по четырем номинациям на татарском и русском языках: «Повесть», «Рассказ», «Поэма или цикл стихотворений» и «Очерк». Победители конкурса будут объявлены на церемонии награждения 12 июня 2025 года.

«Большой запрос на участие в конкурсе существует, потому что сами участники специальной военной операции создают уникальные поэтические и прозаические произведения. Все мы каждый день видим истории татарстанцев, их героические поступки, которые они совершают в наши дни», – заявила Фазлеева.

По ее мнению, рассказать об историях героев из Татарстана в таком формате – это «великое и важное дело». Поэтому конкурс можно считать значимым событием не только в рамках республики, но и всей России.

С 14 февраля запущен I Республиканский конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри. В 2025 году в Республике Татарстан широко отметят 200-летие татарского просветителя, языковеда, писателя, историка, этнографа.

Министерство культуры РТ совместно с Союзом писателей объявило конкурс на лучшее литературное произведение 2023 года для детей и юношества имени Роберта Миннуллина. Он проводится с целью повышения интереса детей и юношества к татарскому языку и чтению, развития современной детской и юношеской литературы. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» заявил заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин.

Заявочная кампания республиканской премии имени Мусы Джалиля стартовала в Татарстане. Ее присуждают один раз в два года за личный вклад молодежи в развитие театрального и изобразительного искусства, кино и журналистики, литературы, а также высокие достижения в области музыкального искусства и реализации молодежных программ. Победителей ожидают четыре премии в размере 200 тысяч рублей. Награждение лауреатов, как ожидается, состоится 15 февраля 2025 года.

Начальник отдела профессиональной и творческой самореализации Минмолодежи РТ Владислав Усанов напомнил, что премия имени Мусы Джалиля вручается с 1967 года. Заявки принимаются до 19 декабря.

«Особенность этой премии заключается в том, что она ориентирована на саму молодежь и на тех, кто работает с ними. Фактически это инструмент поддержи всех творческих и общественных деятелей, работающих с молодежью. Мероприятия, которые мы проводим, имеют свою специфику, так как существует необходимость сформировать тот привлекательный мир, в который включается молодежь», – отметил спикер.