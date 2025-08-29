news_header_top
Происшествия 29 августа 2025 14:47

Татарстанцам напомнили, куда обращаться за помощью в экстренных ситуациях

В экстренной ситуации главное — не паниковать и знать, куда обратиться за помощью. Жители Республики Татарстан могут круглосуточно воспользоваться телефонами специальных служб для вызова полиции, спасателей, скорой помощи или газовой службы:

  • 112 – единый номер для вызова экстренных служб;
  • 101 – пожарная охрана и МЧС (пожар, потоп, задымление, ДТП с пострадавшими);
  • 102 – полиция (правонарушение, кража, драка, подозрительные лица);
  • 103 – скорая медицинская помощь (резкое ухудшение здоровья, травмы, угроза жизни);
  • 104 – аварийная газовая служба (запах газа в помещении или на улице).

Для сообщения информации о преступлениях, получения консультаций или передачи сведений анонимно можно обратиться в специализированные подразделения:

  • (843) 231 45 55 — Дежурная часть Управления ФСБ России по Республике Татарстан;
  • (843) 291 48 21 — Дежурная часть Управления МВД России по Казани;
  • (843) 291 20 02 – телефон доверия МВД по Республике Татарстан;
  • (843) 288 46 96 – телефон доверия Главного управления МЧС России по РТ;
  • (843) 221 74 58 – телефон доверия Следственного управления СК РФ по РТ.

