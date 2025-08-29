Татарстанцам напомнили, куда обращаться за помощью в экстренных ситуациях

В экстренной ситуации главное — не паниковать и знать, куда обратиться за помощью. Жители Республики Татарстан могут круглосуточно воспользоваться телефонами специальных служб для вызова полиции, спасателей, скорой помощи или газовой службы:

112 – единый номер для вызова экстренных служб;

101 – пожарная охрана и МЧС (пожар, потоп, задымление, ДТП с пострадавшими);

102 – полиция (правонарушение, кража, драка, подозрительные лица);

103 – скорая медицинская помощь (резкое ухудшение здоровья, травмы, угроза жизни);

104 – аварийная газовая служба (запах газа в помещении или на улице).

Для сообщения информации о преступлениях, получения консультаций или передачи сведений анонимно можно обратиться в специализированные подразделения: