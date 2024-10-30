Татарстанцам напомнили, куда направить жалобу за невывоз мусора

В Государственную жилищную инспекцию поступила жалоба от жителей казанского поселка Северный о том, что контейнерные площадки завалены мусором. Однако по закону (ФЗ №59, прим. Т-и.) ведомство не может провести проверку ввиду анонимности сообщения.

«Инспекция не вправе выходить на проверки, и тем более привлекать виновных к ответственности по сообщениям, поступившим анонимно или под псевдонимом. Инспекторы готовы незамедлительно выйти с проверкой, если поступит хоть одно обращение от жителя поселка. Пусть ваше возмущение беспорядком отразится в письменной жалобе. Напишите нам официально, и должностные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к административной ответственности», – подчеркнули в ГЖИ.

В ведомстве еще раз напомнили татарстанцам о том, что, если контейнерные площадки возле домов заполнены, а управляющая организация и регоператор не реагируют на заявки, следует обращаться в госжилинспекцию. Сделать это можно любым удобным способом: направив обращение по электронной почте, в интернет-приемную или в системе «Народный контроль». Кроме того, жильцы вправе лично обратиться за помощью по адресу: улица Большая Красная, дом № 15/9. При обращении необходимо указать свои личные данные.