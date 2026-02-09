Татарстанцам напомнили, как вести себя при атаке БПЛА

Если объявлена угроза атаки БПЛА, и вы находитесь в здании, необходимо спуститься на нижние этажи – в подвал или паркинг, не используя лифт. На улице можно укрыться в ближайшем здании или подземном переходе. ‎

«Если вы находитесь в квартире, перейдите в ту её часть, где нет окон, расположитесь между несущих стен. Как правило, это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон. Если вы обнаружили обломки БПЛА, их нельзя трогать ни в коем случае», - отметили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан.

‎Если удалось сделать фотографии или видеозаписи БПЛА, передайте их сотрудникам полиции. Сообщите о БПЛА по номеру "112". Нельзя распространять фото и видео в социальных сетях – это может помочь противнику выполнить корректировку и повторить атаку.

Если вы заметили висящий в воздухе БПЛА, старайтесь не попадать в зону прямой видимости – найдите укрытие или отойдите в сторону. ‎Рядом с БПЛА запрещено пользоваться рациями, мобильными телефонами, устройствами GPS. Это может повлиять на работу беспилотника и привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к его детонации. Осколки дрона также могут таить в себе опасность.

Установите мобильное приложение «МЧС России», чтобы мгновенно получать сообщения об угрозе атаки БПЛА и других ЧС.