Татарстанцам напомнили, как обезопасить свою квартиру перед праздниками

В 2024 году длинные новогодние выходные начнутся 29 декабря и продлятся 11 дней. По данным МТС Travel, каждый десятый россиянин планирует отмечать Новый год в путешествии. Отсутствием дома хозяев часто пользуются воры-домушники. В период новогодних каникул резко увеличивается количество краж. Специалисты охранных систем рассказали, как подготовить свою квартиру с точки зрения безопасности к новогодним праздникам.

Как воры выбирают «жертву»?

Чаще всего преступники изучают квартиру заранее — например, приходят под видом мастеров из газовой службы или под видом организаторов соцопроса. Они отмечают, есть ли у вас ценности, могут попытаться выведать, не уезжаете ли вы на праздники, узнают об уровне вашего дохода и планах на Новый год.

Также в зоне риска — активные пользователи соцсетей. Сделали пост с геолокацией и сообщили, что купили билеты на новогодний отдых – дали хорошую наводку для воров. Найти адрес, где вы живете и даты, когда вас не будет дома - дело нескольких минут.

Злоумышленники могут действовать еще хитрее. Например, изучать почтовые ящики в подъезде — если корреспонденция давно не вынималась, то хозяина нет дома. Или вешать рекламные листовки — хенгеры — на ручки дверей. Если он долго висит на ручке, значит, жильцы в отъезде.

Как грабители могут проникнуть в квартиру?

1. Окна и балконы. Современные пластиковые окна имеют серьезный недостаток — их можно легко отжать отмычкой там, где смыкаются створки. Конечно, в окна и балкон на 15-ый этаж воры не полезут, но если вы живете на 2-3 этаже, то здесь риски возрастают.

2. Дверь. Воры могут проникнуть через саму дверь, приподняв ее домкратом и срезав петли. Или они ломают замок — можно разрушить механизм и цилиндрового, и сувальдного замка. На последний потребуется чуть больше времени. Самые опытные воры пользуются отмычками или подбирают ключ, похожий на ваш — с первого взгляда вы даже не поймете, что с замком что-то не так.

Как защитить свою квартиру?

1. Поставить на окна специальную фурнитуру против взлома.

2. Поставить противовзломную дверь.

3. Установить несколько замков.

4. Подружиться с соседями. Если вы надолго уезжаете, есть смысл попросить соседа, которому вы доверяете, присматривать за квартирой и создавать видимость того, что там кто-то есть.

Как минимизировать урон?

К сожалению, ни один способ не защитит на 100%. Надеяться на то, что кто-то вызовет полицию, когда увидит вора — тоже не лучшее решение. В праздники все заняты прогулками, отдыхом и походами по гостям. Поэтому эксперты рекомендуют установить в квартире охранную систему. Она быстро обнаружит проникновение и отправит сигнал тревоги на станцию мониторинга, чтобы в квартиру выехала группа быстрого реагирования.

При выборе охранной системы нужно учитывать параметры:

- Оперативность. За 10 минут опытный вор найдет и украдет все основные ценности. Поэтому бригада должна приезжать быстрее.

- Надежность. Большинство охранных систем передает сигнал по GSM. Но иногда в связи бывают помехи, и сигнал может просто не дойти. Выбирайте системы с несколькими типами связи — например, GSM и Wi-Fi или Ethernet.

- Удобство. Современные системы интегрируются со смартфоном через приложение. Через него удобно ставить квартиру на охрану и управлять датчиками.

Из чего состоят охранные системы:

- Контрольная панель. Это «мозг» системы — сюда поступают все сигналы от датчиков и далее отправляются на станцию мониторинга. Панель работает от сети, но обычно у нее есть аккумулятор на случай отключения электричества — например, в системе «Гольфстрим» он работает до 12 часов.

- Клавиатура. На ней набирается цифровая комбинация для постановки или снятия квартиры с охраны.

- Датчик открытия окна/двери. Срабатывает, если окно и дверь были открыты.

- Датчик движения. Определяет движение в квартире.

- Бесконтактные ключи. Помогают открывать дверь без ввода комбинации на клавиатуре.

- Предупреждающий знак, что квартира под охраной.

Также необходимо застраховать имущество. Общего полиса для защиты всего дома нет, но вы можете выбрать, что для вас наиболее важно.

Фото предоставила пресс-служба МТС