Татарстанцам напомнили, как можно проверить наличие задолженности по налогам

Фото: сайт ФНС России

В Федеральной налоговой службе напомнили татарстанцам о том, как они могут проверить наличие задолженности по налогам. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Чтобы граждане могли войти в Новый год без долгов, сотрудники налоговых органов рекомендуют проверить наличие задолженности по налогам в личном кабинете на сайте ФНС России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также обратившись лично в налоговый орган по месту учета и в отделение МФЦ», – сказано в сообщении.

Уплатить налог граждане могут через интернет-сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин».