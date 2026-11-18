В ГУ МЧС России по РТ напомнили, где можно оперативно получить информацию о введении и отмене режима беспилотной опасности.

Первый способ – подписаться на официальный канал «РСЧС Республика Татарстан» в мессенджере МАКС. Здесь оперативно публикуются все экстренные оповещения о ракетной и беспилотной опасности, а также о неблагоприятных погодных условиях и других специальных режимах безопасности.

Второй способ – установить бесплатное мобильное приложение «МЧС России» и обязательно разрешить ему отправлять уведомления. В этом случае пользователю будут приходить сообщения с громким звуковым сигналом, что быстрее и надежнее обычных СМС. Также через приложение можно позвонить в экстренные службы и найти памятки по действиям в чрезвычайных ситуациях.

«При получении сигналов об угрозе атаки БПЛА и ракетной опасности рекомендуется принять меры безопасности: проследовать в ближайшее капитальное здание, подземный переход, метро, парковку или специально оборудованное убежище», – также советуют в МЧС.

В экстренных ситуациях необходимо звонить на 112, добавили в ведомстве.