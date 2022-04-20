Татарстанцам напомнили, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать данные карты

В каких случаях служба безопасности банка действительно может позвонить своему клиенту и о чем никогда не будет спрашивать настоящий сотрудник банка, рассказал во время прямого эфира, посвященного защите от мошенников, представитель банковской сферы Дмитрий Чернов.

По словам спикера, служба безопасности банка действительно связывается с клиентом после случая мошенничества в отношении него, но только после того, как человек сам сообщил о преступлении в банк, либо подал заявление в правоохранительные органы.

При этом служба безопасности звонит только в том случае, если во время подачи заявления о мошенничестве, клиент мог допустить какую-то ошибку. Это делается для того, чтобы во время расследования преступления не пойти по «ложному следу».

Кроме того, Дмитрий Чернов напомнил, что сотрудники банка всегда знают ваши ФИО, дату рождения и данные банковских карт, поэтому они никогда не будут спрашивать ваши личные паспортные данные или какие-либо цифры с банковских карт. Также сотрудники службы безопасности никогда не будут просить ваши пароли от личного кабинета банка, либо одноразовые пароли, которые приходят в сообщении во время покупок.