Татарстанцам напомнили, что с любыми изменениями на коже нужно сразу обращаться к врачу

Любые изменения на коже – это повод обратиться к врачу, поскольку, по словам врачей-онкологов, только так можно предупредить развитие рака кожи. Ранняя диагностика самого агрессивного вида рака кожи – меланомы – обеспечивает пятилетнюю выживаемость человека в 80-90% случаев заболеваний. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала профессор КГМУ, заслуженный врач РТ Светлана Жабоева.

«Если другие виды онкологических заболеваний, то есть заболевания внутренних органов, требуют больших усилий для диагностики, то рак кожи требует прежде всего внимания самого пациента. Человек может сам заметить изменения на своей коже», – отметила спикер.

Жабоева подчеркнула, что люди, как правило, обращаются к врачам слишком поздно – на второй или третьей стадиях заболевания, когда процент летальных исходов уже очень высок. Своевременное обращение в больницу, диагностика и назначение лечения на ранних этапах могут сохранить человеку жизнь, добавила врач.