Жителям РТ напомнили, что муниципальные правовые акты вступают в силу после обнародования

Муниципальные акты в Татарстане вступают в силу только после их обнародования. Раньше, согласно закону, было достаточно их публикации на информационном ресурсе. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Новеллы законодательства в области обнародования муниципальных нормативных правовых актов» рассказал заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов.

«Все нормативные правовые акты должны быть официально опубликованы, иначе они не вступят в законную силу. Что касается муниципальных нормативных правовых актов, порядок их обнародования определяется уставами муниципальных образований. В ноябре 2023 года в сфере вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов произошли изменения. В законе "Об общих принципах организации местного самоуправления " скорректирована 47 статья», – рассказал замминистра.

Согласно нововведениям, муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального обнародования, отметил Ибятов.

Он также разъяснил, что под обнародованием муниципального акта понимается его официальное опубликование, размещение в местах, доступных для неограниченного круга лиц. Речь идет о помещениях государственных органов, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотеках, других доступных для посещения местах. Также допускается размещение такого акта на официальном сайте муниципального образования в Сети, а также иной предусмотренный уставом муниципального образования способ.

Кроме того, если муниципальный правовой акт публикуется в сетевом издании, то власти должны обеспечить создание отдельного пункта с подключением к интернету для ознакомления с документом. Например, в помещениях государственных органов, органов местного самоуправления, библиотеках и других доступных для посещения местах.

«Согласно Конституции России, неопубликованные акты не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения», – заключил спикер.