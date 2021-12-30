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Происшествия
30 декабря 2021  12:26
Алина Файзрахманова

Татарстанцам напомнили, чем грозит употребление суррогатного алкоголя на Новый год

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Употребление суррогатного алкоголя на новогодних праздниках может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала врач-офтальмолог высшей категории София Булгар.

Она отметила, что в контрафактной продукции, как правило, содержится метиловый спирт. Употребление такого алкоголя может привести к токсическому поражению зрительного нерва вплоть до полной слепоты.

По словам Тимеркаевой, чаще всего суррогатный алкоголь покупают люди молодого, трудоспособного возраста. Они даже не понимают, что это грозит им инвалидностью на всю сознательную жизнь

«Приобретайте только сертифицированную алкогольную продукцию, только в специализированных магазинах», — обратилась к жителям республики спикер.

#суррогатный алкоголь #отравление алкоголем #инвалидность
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