Татарстанцам начислили почти 3 млрд рублей налога за доходы с процентов от вкладов

Жителям Татарстана начислили 2,9 млрд рублей налогов за доходы с процентов от вкладов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава управления ФНС по республике Марат Сафиуллин, отметив, что таких людей в Татарстане более 33 тыс.

Он пояснил, что такой налог начисляется, только если доход составил больше определенного лимита, рассчитывающегося на каждый год отдельно и зависящего от максимальной ключевой ставки Банка России в тот год, когда был получен доход.

Поскольку в 2023 году максимальная ставка была 15%, необлагаемая сумма дохода составила 15% от 1 млн рублей, или 150 тыс. рублей. Таким образом, доходы менее этой суммы налогом не облагаются, а если доход оказался больше, то налог начислят на сумму сверх этих 150 тыс. рублей. Например, при доходе 200 тыс. рублей за год, налогоплательщик должен будет заплатить 13% от 50 тыс. рублей, или 6,5 тыс. рублей.