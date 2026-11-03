Татарстанцам начислили 13,3 млрд имущественных налогов за 2025 год

Жителям Татарстана направили почти 2,2 млн налоговых уведомлений за имущество за 2025 год, на общую сумму 13,3 млрд рублей – на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ сообщил руководитель УФНС по республике Марат Сафиуллин.

По его словам, на сегодняшний день жители республики уже оплатили 5,3 млрд рублей из этой суммы.

«Хочу сказать, что активность наших граждан растет. В прошлом году мы собрали 99,1%, в 2024 году – 101%, с учетом задолженностей. Поэтому считаем, что дисциплинированность налогоплательщиков повышается», – отметил Сафиуллин, добавив, что оплатить налоги необходимо не позднее 1 декабря.