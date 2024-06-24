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Татарстанцам на вебинаре расскажут о библиотеках в цифровом пространстве
25 июня жители Татарстана могут присоединиться к вебинару на тему «Библиотеки в цифровом пространстве». Мероприятие будет интересно тем, кто занимается разработкой и внедрением в библиотеки цифровых технологий.
Участники обсудят новые вызовы, требующие осмысления места и роли библиотек в стремительно меняющейся информационной среде. Среди существенных особенностей современной информационной среды, в которую включены библиотеки, − формирование виртуального пространства, создание и развитие цифровой инфраструктуры, развитие облачных технологий, широкое использование мобильных устройств и приложений, сообщают организаторы.
Модератором встречи выступит ректор Казанского государственного института культуры, академик-секретарь отделения социально-экономических наук Академии наук РТ Роза Ахмадиева.
Спикеры:
Вадим Дуда — генеральный директор Российской государственной библиотеки;
Юрий Носов — генеральный директор Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина;
Яков Шрайберг — научный руководитель Государственной публичной научно-технической библиотеки России;
Алевтина Артемова — руководитель центра развития библиотечной деятельности Российской государственной библиотеки.
Присоединиться к вебинару можно по ссылке. Начало мероприятия запланировано на 10 утра.
Вебинар станет очередным в серии подготовки к форуму Kazan Digital Week.
Международный форум Kazan Digital Week–2024 пройдет в Казани 9–11 сентября 2024 года на МВЦ «Казань Экспо» в очном и онлайн-форматах. Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме
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