Татарстанцам на горячей линии расскажут о приеме детей в детсады и школы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В понедельник, 21 августа, в Татарстане пройдет горячая линия по вопросам образования. Жители могут сообщить о проблемах приема детей в детские сады, школы (1 и 10 классы), средние специальные учебные заведения, вузы.

Звонки принимаются с 10:00 до 15:00 по телефону +7(843)236-00-71, сообщения можно отправить в мессенджер WhatsApp по номеру +7(939)345-37-50.

На вопросы жителей ответят уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», прокуратуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи республики, Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.