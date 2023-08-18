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Татарстанцам на горячей линии расскажут о приеме детей в детсады и школы
В понедельник, 21 августа, в Татарстане пройдет горячая линия по вопросам образования. Жители могут сообщить о проблемах приема детей в детские сады, школы (1 и 10 классы), средние специальные учебные заведения, вузы.
Звонки принимаются с 10:00 до 15:00 по телефону +7(843)236-00-71, сообщения можно отправить в мессенджер WhatsApp по номеру +7(939)345-37-50.
На вопросы жителей ответят уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, представители объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие», прокуратуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи республики, Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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