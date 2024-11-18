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Происшествия 18 ноября 2024 15:59

Татарстанца ждет суд за сексуальное насилие над маленькими дочками сожительницы

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Татарстанец предстанет перед судом за за сексуальное насилие над маленькими дочками сожительницы.

Мужчина, будучи пьяным, оставался наедине с ее 8-летней и 6-летней дочками. Он применял к девочкам сексуальное насилие и угрожал им, если те, кому-либо расскажут об этом.

Одна из девочек все же рассказала обо всем своей тете, которая обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело и направлено на рассмотрение в суд.

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