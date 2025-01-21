Татарстанца ждет суд за фейки о Вооруженных силах России в соцсетях

Житель Татарстана предстанет перед судом за фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации в соцсетях.

Выяснилось, что с февраля по сентябрь прошлого года мужчина размещал ложные комментарии в Телеграме о Вооруженных силах Российской Федерации.

При этом ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичные действия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.