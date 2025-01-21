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Татарстанца ждет суд за фейки о Вооруженных силах России в соцсетях
Житель Татарстана предстанет перед судом за фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации в соцсетях.
Выяснилось, что с февраля по сентябрь прошлого года мужчина размещал ложные комментарии в Телеграме о Вооруженных силах Российской Федерации.
При этом ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичные действия.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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