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Происшествия 21 января 2025 16:13

Татарстанца ждет суд за фейки о Вооруженных силах России в соцсетях

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Житель Татарстана предстанет перед судом за фейки о Вооруженных Силах Российской Федерации в соцсетях.

Выяснилось, что с февраля по сентябрь прошлого года мужчина размещал ложные комментарии в Телеграме о Вооруженных силах Российской Федерации.

При этом ранее он уже был оштрафован на 30 тысяч рублей за аналогичные действия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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