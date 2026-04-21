news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 апреля 2026 19:09

Татарстанца, задолжавшего детям свыше 1 млн рублей, отправили на принудительные работы

Читайте нас в
Телеграм

В Бугульме 37-летнего мужчину отправили на принудительные работы за долг по алиментам. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По информации надзорного ведомства, в июне 2024 года бугульминца привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ за неуплату алиментов на содержание своих детей. Мужчина наказание отбыл, но продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В дальнейшем на него завели уголовное дело о неуплате средств. В период с августа по декабрь 2024 года его долг превысил миллион рублей.

Суд назначил горожанину 4 месяца принудительных работ.

#долг по алиментам #Прокуратура РТ #Бугульма
news_right_1
news_right_2
news_bot
