Татарстанца, задолжавшего детям свыше 1 млн рублей, отправили на принудительные работы
В Бугульме 37-летнего мужчину отправили на принудительные работы за долг по алиментам. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.
По информации надзорного ведомства, в июне 2024 года бугульминца привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ за неуплату алиментов на содержание своих детей. Мужчина наказание отбыл, но продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В дальнейшем на него завели уголовное дело о неуплате средств. В период с августа по декабрь 2024 года его долг превысил миллион рублей.
Суд назначил горожанину 4 месяца принудительных работ.