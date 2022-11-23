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Ру Тат
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Экология
23 ноября 2022  02:31

Татарстанца задержали за незаконную охоту на зайцев на автомобиле

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали жителя Татарстана, который на территории Высокогорского района незаконно добыл двух зайцев с использованием световых приборов и механического транспортного средства.

У нарушителя изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Сейчас сотрудниками отдела МВД России по Высокогорскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Госкомитета.

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