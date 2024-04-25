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Татарстанца уличили в попытке отправить США и Украине данные о челнинских предприятиях
Жителя Татарстана уличили в попытке передать США и Украине сведения о челнинских предприятиях, на которых производят военную технику для нужд ВС РФ, сообщили в УФСБ России по РТ.
Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ установили, что житель республики намеревался отправить письма со сведениями в посольства США в Москве и руководителю службы безопасности Украины.
Письма были перехвачены, а жителю региона объявили официальное предостережение о том, что такие действия недопустимы и подпадают под статью о государственной измене в форме шпионажа.
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