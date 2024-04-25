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Происшествия 25 апреля 2024 08:53

Татарстанца уличили в попытке отправить США и Украине данные о челнинских предприятиях

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Жителя Татарстана уличили в попытке передать США и Украине сведения о челнинских предприятиях, на которых производят военную технику для нужд ВС РФ, сообщили в УФСБ России по РТ.

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности РФ установили, что житель республики намеревался отправить письма со сведениями в посольства США в Москве и руководителю службы безопасности Украины.

Письма были перехвачены, а жителю региона объявили официальное предостережение о том, что такие действия недопустимы и подпадают под статью о государственной измене в форме шпионажа.

#УФСБ РФ по РТ
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