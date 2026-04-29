Татарстанца, угнавшего микроавтобус от детсада, отправили в колонию

В Челнах суд признал местного жителя виновным в угоне микроавтобуса. Об этом сообщили в пресс-службе горсуда. Отмечается, что у мужчины уже была непогашенная судимость.

Инцидент произошел 27 декабря 2025 года. Мужчина залез в микроавтобус марки «ГАЗ А64R42», припаркованный возле детсада «Сабантуй». Найдя в салоне автомобиля ключ, злоумышленник включил зажигание и поехал кататься по городу. Угнанный автомобиль он оставил в поселке Замелекесье, после чего ушел.

Приговор мужчине вынесли без проведения судебного разбирательства, о чем ходатайствовал обвиняемый. Суд отправил подсудимого в колонию-поселение на год и семь месяцев с учетом частичного присоединения срока по неотбытому наказанию.