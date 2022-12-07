Татарстанца приговорили к восьми месяцам исправительных работ за уклонение от алиментов

В августе 2020 года суд обязал 48-летнего жителя Атнинского района Татарстана выплачивать 2,5 тысячи рублей на содержание несовершеннолетней дочери. Однако мужчина всячески уклонялся от выплат, в связи с чем в сентябре прошлого года его приговорили к 40 часам обязательных работ.

Наказание не повлияло на татарстанца, и он продолжил уклоняться от алиментов. Сейчас его долг составляет более 230 тысяч рублей. На него возбудили уголовное дело за уклонение от алиментов, свою вину он признал и пообещал все выплатить.

Суд приговорил его к восьми месяцам исправительных работ, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.