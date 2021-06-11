Татарстанца приговорили к обязательным работам за то, что ударил дочь тарелкой

В Татарстане осудили 35-летнего жителя Высокогорского района за причинение легкого вреда здоровью малолетней дочери, рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в марте этого года вечером мужчина, будучи пьяным, ударил ребенка керамической тарелкой по голове. В итоге здоровью девочки причинен легкий вред.

На мужчину возбудили уголовное дело за причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, свою вину он признал и объяснил, что ударил дочку, поскольку она шумела.

Суд назначил виновному наказание в виде 100 часов обязательных работ.