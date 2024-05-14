Татарстанца приговорили к исправработам за долг по алиментам почти в полмиллиона

Прокуратура Менделеевского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Суд признал его виновным в неуплате алиментов, сообщает официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

По решению суда, с 2015 года мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. В период с августа по декабрь 2023 года родитель уклонялся от алиментных обязательств, не оказывая детям материальной помощи. Общая сумма долга составила более 480 тыс. рублей.

В результате суд назначил жителю Менделеевского района наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.