Татарстанца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата и дискредитацию ВС
Зеленодольский горсуд вынес приговор местному 62-летнему жителю. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.
Как сообщили в ведомстве, мужчина публиковал в соцсети «Одноклассники» комментарии, «направленные на дискредитацию действий военнослужащих ВС РФ, участвующих в зоне проведения спецоперации на Украине».
Кроме того, правоохранители установили его причастность к поджогу зеленодольского военкомата.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.