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Происшествия 25 февраля 2025 09:41

Татарстанца приговорили к четырем годам колонии за поджог военкомата и дискредитацию ВС

Зеленодольский горсуд вынес приговор местному 62-летнему жителю. Его признали виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

Как сообщили в ведомстве, мужчина публиковал в соцсети «Одноклассники» комментарии, «направленные на дискредитацию действий военнослужащих ВС РФ, участвующих в зоне проведения спецоперации на Украине».

Кроме того, правоохранители установили его причастность к поджогу зеленодольского военкомата.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет и 6 месяцев колонии с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

#суд #УФСБ РФ по РТ
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