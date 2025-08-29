news_header_top
Происшествия 29 августа 2025 12:25

Татарстанца приговорили к 13 годам колонии за насилие над подростком

Суд вынес приговор жителю Татарстана за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Выяснилось, что в мае 2025 года пьяный мужчина познакомился с 13-летней девочкой и, узнав ее номер телефона, стал писать ей сообщения интимного характера.

На следующий день мужчина встретил девочку на улице, пригрозил убийством и привел ее к себе домой, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

