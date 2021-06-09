Татарстанца отправили за решетку за то, что избивал 6-летнего пасынка молотком

Зеленодольский суд отправил за решетку 35-летнего местного жителя, который избивал 6-летнего пасынка. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Установлено, что в 2019 году мужчина неоднократно избивал ребенка из-за личной неприязни в своем доме в поселке Осиново. Он бросал пасынка на пол, бил ножками от мебеди, детской коляской и молотком.

Свою вину отчим не признал и объяснил, что мальчик получил травмы после падения с детской горки после прогулки. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на 7 лет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске суд арестовал отчима, избившего шестилетнего пасынка молотком.