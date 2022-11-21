Татарстанца отправили на исправительные работы за долг по алиментам почти в миллион

Житель Татарстана долгое время не выплачивал алименты на своих детей – в какой-то момент судебные приставы привлекли его к административной ответственности за это. Однако это не подвигло его в дальнейшем выплачивать деньги на содержание детей. Он также не являлся на назначенные ему обязательные работы.

Тогда приставы подготовили материалы для возбуждения уголовного дела на должника по статье за неуплату алиментов. Тогда татарстанец стал скрываться от сотрудников службы.

Спустя некоторое время приставы все же нашли неплательщика и доставили его в отделение. Его арестовали на пять суток за уклонение от обязательных работ. Во время его ареста приставы направили в суд материалы уголовного дела, где должнику вынесли наказание в виде четырех месяцев исправительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.