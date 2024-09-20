Татарстанца оштрафовали за незаконный ввоз в РФ девяти новых иномарок

В Татарстане вынесли приговор местному жителю, который при ввозе девяти новых иномарок уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В суде выяснилось, что в период с апреля 2022 года по май 2023 года мужчина ввез на территорию РФ девять автомобилей иностранного производства. В таможенный орган он представил недостоверные сведения о цели использования транспортных средств, заявив, что они покупались якобы для личного пользования. Фактически автомобили приобретались для последующей перепродажи.

Суд назначил татарстанцу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, в счет погашения задолженности по уплате таможенных платежей в доход государства изъяли автомобиль KIA K5.