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Происшествия 20 сентября 2024 10:47

Татарстанца оштрафовали за незаконный ввоз в РФ девяти новых иномарок

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В Татарстане вынесли приговор местному жителю, который при ввозе девяти новых иномарок уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 2,9 млн рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В суде выяснилось, что в период с апреля 2022 года по май 2023 года мужчина ввез на территорию РФ девять автомобилей иностранного производства. В таможенный орган он представил недостоверные сведения о цели использования транспортных средств, заявив, что они покупались якобы для личного пользования. Фактически автомобили приобретались для последующей перепродажи.

Суд назначил татарстанцу наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, в счет погашения задолженности по уплате таможенных платежей в доход государства изъяли автомобиль KIA K5.

#таможня
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