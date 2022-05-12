Татарстанца оштрафовали на 70 тыс. рублей за продажу незарегистрированного в РФ лекарства

МВД и Росздравнадзор по Татарстану остановили распространение в республике незарегистрированного препарата от выпадения волос. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

«В 2021 году пресечено обращение на территории республики незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата миноксидил», – рассказала спикер.

Это лекарство предназначено для лечения выпадения волос.

На человека, который продавал это лекарство, составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в 70 тысяч рублей.