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Ру Тат
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Здоровье
12 мая 2022  16:31
Эвелина Киселёва

Татарстанца оштрафовали на 70 тыс. рублей за продажу незарегистрированного в РФ лекарства

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МВД и Росздравнадзор по Татарстану остановили распространение в республике незарегистрированного препарата от выпадения волос.  Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ Любовь Шайхутдинова.

«В 2021 году пресечено обращение на территории республики незарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата миноксидил», – рассказала спикер.

Это лекарство предназначено для лечения выпадения волос. 

На человека, который продавал это лекарство, составили протокол об административном правонарушении. Суд назначил ему штраф в 70 тысяч рублей.

#росздравнадзор по рт #МВД по РТ
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