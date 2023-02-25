Татарстанца обвиняют в разжигании ненависти через соцсети

В Татарстане 29-летнего мужчину обвиняют в разжигании ненависти либо вражды. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как полагает следствие, в сентябре 2021 года мужчина был признан виновным в разжигании ненависти и вражды. Однако в декабре этого же года и в январе 2022 он разместил в соцсетях свои комментарии, которые содержали признаки возбуждения вражды, а равно унижения человеческого достоинства по национальному признаку, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Свою вину татарстанец полностью признал.