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Татарстанца обвиняют в разжигании ненависти через соцсети
В Татарстане 29-летнего мужчину обвиняют в разжигании ненависти либо вражды. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Как полагает следствие, в сентябре 2021 года мужчина был признан виновным в разжигании ненависти и вражды. Однако в декабре этого же года и в январе 2022 он разместил в соцсетях свои комментарии, которые содержали признаки возбуждения вражды, а равно унижения человеческого достоинства по национальному признаку, а также в отношении сотрудников правоохранительных органов.
Свою вину татарстанец полностью признал.
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