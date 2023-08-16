Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Татарстанца обвиняют в попытке дать взятку в сто тысяч начальнику отдела ГИБДД
Жителя Татарстана обвиняют в даче взятки начальнику отдела ГИБДД, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в августе этого года 61-летнего водителя привлекли к административной ответственности за езду в состоянии опьянения.
15 августа он прибыл в здание отделения ГИБДД и несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, положил на стол начальника отделения картонный стакан со 100 тысячами рублей, чтобы его не привлекли по административному делу.
Полицейский сообщил о действиях мужчины в дежурную часть. Причастность к совершению преступления он признал.
В данный момент ведется расследование.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа