Татарстанца обвиняют в попытке дать взятку в сто тысяч начальнику отдела ГИБДД

Жителя Татарстана обвиняют в даче взятки начальнику отдела ГИБДД, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в августе этого года 61-летнего водителя привлекли к административной ответственности за езду в состоянии опьянения.

15 августа он прибыл в здание отделения ГИБДД и несмотря на неоднократные предупреждения об уголовной ответственности, положил на стол начальника отделения картонный стакан со 100 тысячами рублей, чтобы его не привлекли по административному делу.

Полицейский сообщил о действиях мужчины в дежурную часть. Причастность к совершению преступления он признал.

В данный момент ведется расследование.