Татарстанца обвиняют в краже 10 миллионов рублей из грантов Минсельхоза

Жителя Татарстана обвиняют в воровстве 10 миллионов рублей, полученных с грантов Минсельхоза РТ.

Как сообщает прокуратура Татарстана, по версии следствия, в 2022 году мужчина зарегистрировал на своих дочерей два крестьянских фермерских хозяйства (КФХ), а затем с помощью поддельных документов получил гранты на их развитие. На каждое КФХ было выделено по 5 миллионов рублей.

Свою вину он признал частично, для возмещения ущерба он отдал 6,8 миллионов рублей. Кроме того, суд наложил арест на имущество мужчины суммой 8,4 миллиона рублей.