news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 20 февраля 2026 15:39

Татарстанца обвиняют в краже 10 миллионов рублей из грантов Минсельхоза

Читайте нас в
Телеграм

Жителя Татарстана обвиняют в воровстве 10 миллионов рублей, полученных с грантов Минсельхоза РТ.

Как сообщает прокуратура Татарстана, по версии следствия, в 2022 году мужчина зарегистрировал на своих дочерей два крестьянских фермерских хозяйства (КФХ), а затем с помощью поддельных документов получил гранты на их развитие. На каждое КФХ было выделено по 5 миллионов рублей.

Свою вину он признал частично, для возмещения ущерба он отдал 6,8 миллионов рублей. Кроме того, суд наложил арест на имущество мужчины суммой 8,4 миллиона рублей.

#гранты #кража денег #КФХ #минсельхоз РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026