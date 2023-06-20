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Татарстанца обвиняют в избиении матери до смерти
Жителя поселка Джалиль обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью матери. В результате женщина скончалась. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, 15 июня мужчина избил 77-летнюю мать на почве личных неприязненных отношений. После этого он ушел из дома, чтобы употребить спиртные напитки. Придя на утро домой, он позвонил жене и сообщил о том, что мать умерла.
Супруга 49-летнего мужчины вызвала на место сотрудников экстренных служб.
В настоящее время мужчину заключили под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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