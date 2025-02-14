Татарстанца, обманувшего Wildberries на 6 миллионов рублей, ждет суд

Житель Татарстана воспользовался техническим сбоем на одном из маркетплейсов и украл дорогостоящую технику на шесть миллионов рублей.

Летом прошлого года на маркетплейсе Wildberries произошел сбой, при котором деньги за купленные товары не списывались с карты.

Обнаружив «лазейку», 25-летний татарстанец заказал техники и товаров на сумму более шести миллионов рублей.

В числе украденных вещей были обнаружены: десятки новых моделей iPhone, более 20 золотых цепочек, стоимость которых составляет от 40 до 120 тысяч рублей, велосипед, коляска, баскетбольная форма и плавки.

Когда служба безопасности обнаружила сбой, на мужчину возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее он работал курьером и сортировщиком товаров на пунктах выдачи Wildberries.

В содеянном мужчина раскаялся и пообещал возместить ущерб. На данный момент дело передано в суд.