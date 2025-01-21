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Татарстанца накажут за незаконную ловлю рыбы в заповеднике
В середине января транспортные полицейские около реки Прость, в двух километрах от села Булдырь Чистопольского района Татарстана поймали 46-летнего местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы.
Мужчина при помощи запрещенного орудия лова «косынка» выловил 20 экземпляров рыбы различных пород: судак, лещ, плотва и другие на сумму 12 тысяч рублей.
Полицейские изъяли добычу, орудия лова «косынку» и ледоруб.
Как сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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