Татарстанца накажут за незаконную ловлю рыбы в заповеднике

В середине января транспортные полицейские около реки Прость, в двух километрах от села Булдырь Чистопольского района Татарстана поймали 46-летнего местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы.

Мужчина при помощи запрещенного орудия лова «косынка» выловил 20 экземпляров рыбы различных пород: судак, лещ, плотва и другие на сумму 12 тысяч рублей.

Полицейские изъяли добычу, орудия лова «косынку» и ледоруб.

Как сообщили в пресс-службе Казанского ЛУ МВД России на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.