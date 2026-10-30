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Происшествия 30 октября 2026 12:40

Татарстанца наказали за оскорбление представителей народов Средней Азии

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Оскорбительный комментарий в соцсети обернулся штрафом для жителя Татарстана. Об этом сообщает Городской суд Набережных Челнов.

Установлено, что пользователь оставил под объявлением о сдаче квартиры для иностранцев комментарий, содержащий оскорбительные высказывания. Мужчина выразил негодование из-за предоставления услуги, указанной в объявлении, гражданам соседних республик.

Согласно лексико-семантическому анализу, проведенному кафедрой русского языка и прикладной лингвистики КФУ, слова, которые использовал гражданин, являются презрительным обозначением представителей народов Средней Азии.

Вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 10 тыс. рублей по административной статье о действиях, направленных на возбуждение ненависти.

#оскорбление #мигранты #оштрафовали
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