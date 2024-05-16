Татарстанца, который задолжал более 2 млн по алиментам, объявили в федеральный розыск

Судебные приставы в Татарстане объявили в розыск уронженца Зеленодольского района. Мужчина задолжал своему сыну по алиментам более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд обязал мужчину каждый месяц платить на содержание сына ¼ часть всех доходов. Однако экс-супруга не получала вестей от должника в течение нескольких лет.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за это время ребенок уже успел закончить школу и поступить в мореходное училище. К весне 2024 года сумма долга по алиментам составила 2 млн 134 тыс. руб.

В свою очередь должник по месту прописки не живет. Местонахождение его неизвестно, данных о месте работы тоже нет.

«В таких ситуациях сначала розыск проводится по Татарстану, а затем и на федеральном уровне. Гражданину запрещается выезд за границу, у него могут возникнуть сложности при контактах с официальными органами. После обнаружения неплательщика привлекают к ответственности и взыскивают просроченную задолженность в соответствии с решением суда», – сообщили в республиканском Управлении судебных приставов.