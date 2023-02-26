Татарстанца будут судить за то, что 20 лет назад зарубил приятеля топором

72-летний житель Татарстана предстанет перед судом за убийство, совершенное 20 лет назад. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следователей, в июне 2003 года мужчина вместе с двумя знакомыми отправился на один из островов Нижнекамского водохранилища, чтобы порыбачить.

В какой-то момент мужчина поссорился с одним из приятелей в процессе распития спиртного. Дождавшись, когда обидчик уснул в лодке, мужчина несколько раз ударил его топором по разным частям тела.

Длительное время это преступление раскрыть не удавалось, но благодаря работе следователей-криминалистов, занимавшихся раскрытием преступлений прошлых лет, удалось добыть доказательства причастности 72-летнего татарстанца к совершению преступления. Кроме того, нашлись свидетели, которые подтвердили его вину.

В процессе расследования выяснилось, что в августе 2022 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился газовым баллончиком и ножом, чтобы напасть на своего соседа. Он попытался нанести ему смертельные раны, но дочь успела спрятать отца от злоумышленника.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.