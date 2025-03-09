Татарстанца будут судить за совращение подростков и принуждение к кражам

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным следствия, его жертвами стали пятеро подростков. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следователей, в 2023 году мужчина познакомился в интернете с пятью несовершеннолетними. Он заманивал их в свою съемную квартиру, где, угрожая насилием со стороны своего юного сообщника, совершал сексуальные действия, фиксируя все на камеру мобильного телефона.

В дальнейшем злоумышленник и его несовершеннолетний подельник, шантажируя детей распространением компрометирующих видео, продолжали свои преступные действия. Они вымогали деньги и принуждали к кражам. После задержания за совершение кражи дети рассказали полицейским о случившемся.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.