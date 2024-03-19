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Происшествия 19 марта 2024 11:46

Татарстанца будут судить за кражу советских орденов на 700 тысяч рублей

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Жителя Татарстана будут судить за кражу советских орденов, сообщил официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, 51-летний житель Бавлов тайно похитил орден Дружбы народов у нескольких людей из Альметьевска и поселка Джалиль Сармановского района. Ущерб от его действий превысил 675 тысяч рублей.

Один из похищенных орденов уже вернули владельцу.

Уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность, направлено на рассмотрение в суд. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 1,6 млн рублей.

#Хищение
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